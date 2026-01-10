Slušaj vest

Gol Urugvajca na utakmici protiv Atletiko Madrida je obišao svet putem društvenih mreža.

Valverde je u polufinalu španskog Super kupa protiv Atletiko Madrida bio strelac i asistent, a utakmica je završena rezultatom 2:1.

Fudbaler veznog reda, koji je, po potrebi, igrao i na poziciji desnog beka, je doneo prednost Realu u 2. minutu sjajnim golom iz slobodnog udarca.

On je poslao projektil prema golu Jana Oblaka koji je uspeo samo da dodirne loptu.

Snimci pogotka iz raznih ugla osvojili su društvene mreže.

Pogledajte sjajan gol Valverdea:

U 55. minutu ovaj fudbaler je bio asistent za gol Rodriga, a u 58. minutu je Sorlot smanjio zaostatak Atletika, ali i postavio konačan rezultat.

Real Madrid će u finalu Super kupa koji se igra u Saudijskoj Arabiji u nedelju uveče igrati protiv Barselone koja je u polufinalu razbila Atletik Bilbao rezultatom 5:0.

Bonus video: