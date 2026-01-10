Slušaj vest

Ubistvo poznatog narko-bosa Olivera Vargasa, poznatog kao "El Marino", dogodilo se usred elitnog sportskog kompleksa na ostrvu Mocoli pokrenulo je lavinu...

Ogromna stopa kriminala, trgovina narkoticima, luksuz...

Sada se u centru pažnje našla se Mikaela Morales, ćerka slavnog fudbalskog golmana Karlosa Luisa Moralesa, jednog od najvećih sportskih heroja Ekvadora.

Nakon završetka igračke karijere, njen otac se bavio politikom i bio poznat javnosti, ali je kasnije optuživan za korupciju i preminuo 2020. godine tokom policijske istrage.

Tokom vremena, Mikaela je uplivala u sferu u kojoj se kriminal i luksuz prepliću, i to kao dugogodišnja verenica Olivera Vargasa, vođe moćnog kriminalnog klana „Los Lagartos“.

Njihova veza privukla je ogromnu pažnju medija, delom i zbog njenog porodičnog imidža, ali pre svega zbog njegovog uticaja u kriminalnim krugovima.

U trenutku kada je Vargas ubijen pred njenim očima na fudbalskom terenu, Mikaela je, kako prenose izvori, brzo napustila zemlju iz straha za vlastiti život. Prema informacijama koje kruže među bezbednosnim strukturama, ona se sada smatra glavnim ciljem rivalnih kriminalnih grupa koje žele da „ugasnu tragove“ koji bi mogli da ih povežu s preminulim bosom.

"Lutka mafije"

Mikaelin slučaj se često povezuje sa širim pojavnim oblikom kriminalnog miljea koji neki južnoamerički mediji nazivaju „lutke mafije“, tinejdžerke i mlade žene koje žive u raskošnim vilama i na društvenim mrežama pokazuju glamurozan stil života, dok iza kulisa služe kao „licem krupnog kriminala“ i često su umešane u mreže pranja novca i druge sumnjive poslove.

Prema ovim izvorima, više desetina influenserki u Ekvadoru izgubilo je život tokom 2025. godine u kontekstu kriminalnih obračuna, a veliki broj njih nije imao legitimne prihode niti poslovne pozadine, dok su njihove firme navodno korišćene za prikrivanje finansijskih tokova povezanim s švercom droge i drugim kriminalnim aktivnostima.

Uprkos tome što se Mikaela Morales nalazi van zemlje, njena situacija i dalje je predmet intenzivne pažnje istraga, a njen položaj i veze - uključujući i one preko njene mreže kontakata sa Dubaijem i drugim međunarodnim destinacijama - predmet su ozbiljnih bezbednosnih briga u regionu.