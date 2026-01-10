STARA DAMA U ANTALIJI: Na pripreme putuje 31 igrač, Vojvodina veruje svojoj deci
Fudbaleri Vojvodine će od 10. do 24. januara obaviti glavni deo zimskih priprema u Antaliji.
Stručni štab “stare dame” odredio je spisak od 31 igrača koji u subotu kreću put Turske. Na njemu se nalaze tri golmana – Dragan Rosić, Matija Gočmanac i Bogdan Bogdanović, dok je ostatak ekipe sastavljen od iskusnih prvotimaca, ali i talentovanih fudbalera iz omladinskog pogona kluba koji imaju veliko poverenju od svih struktura kluba iz Novog Sada.
Put Antalije krenuće: Siniša Tanjga, Đorđe Crnomarković, Stefan Bukinac, Mihai Butean, Lukas Baros, Lazar Nikolić, Kolins Sičenje, Eta Kufre, Andrej Pivaš, Vladan Noveski, Slobodan Medojević, Njegoš Petrović, Marko Poletanović, Dragan Kokanović, Uroš Nikolić, Vukan Savićević, Lazar Ranđelović, Marko Veličković, Marko Mladenović, Petar Sukačev, Milan Kolarević, Milutin Vidosavljević, Lazar Peranović, Aleksa Vukanović, Damjan Đokanović, Džon Meri, Vuk Boškan i Srđan Borovina.
Tokom boravka u Antaliji, Vojvodina će odigrati pet jakih kontrolnih mečeva.
14. januar: Vojvodina – Maribor (Slovenija)
17. januar: Vojvodina – Levski (Bugarska)
20. januar: Vojvodina – Zlin (Češka)
23. januar: Vojvodina – Rakov (Poljska)
23. januar: Vojvodina – Korona (Poljska)
Nakon dvonedeljnog boravka u Turskoj, sledi povratak u Novi Sad, a potom i nastavak sezone 31. januara kada Vojvodina gostuje TSC-u.