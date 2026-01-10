BIVŠI KAPITEN PARTIZANA PRVI PUT OTVORENO O ODLASKU: Hteo sam da ostanem u Humskoj, evo šta se dogodilo
Ponuda koja je tokom leta ove godine stigla iz Kodžaelija bila je finansijski znatno bolja od uslova koje je čuvar mreže imao u Humskoj.
Uprkos tome, Aleksandar Jovanović je želeo da ostane, ali...
"Hteo sam da ostanem u Partizanu! O tome sad prvi put pričam i hoću da razjasnim: bio sam spreman za dogovor. I ostanem u klubu za mnogo manje novca, nego što sam dobio od Kodžaelija. Tražio sam minimalno povećanje plate i u tom slučaju, iako je Kodžaeli izašao sa 50 odsto vrednijom ponudom, prihvatio bih ponudu Partizana", poručio je srpski golman za "Sport klub".
Dodao je Jovanović da je bio svestan kakva je situacija u klubu.
"Razumeo sam trenutak, osetio dobru nameru Predraga Mijatovića i Danka Lazovića, ljudi su dali maksimum u aktuelnom trenutku. Smanjivana su svima primanja, ali ni minimum nisam mogao da dobijem. Turci su bili uporni i rešio sam da odem", rekao je Jovanović.
Kurir sport/Sport klub
