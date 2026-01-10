Slušaj vest

Crveno-beli su saopštili lošu vest.

Mirko Ivanić je doživeo povredu leve noge zbog koje neće moći da nastavi pripreme u Turskoj za nastavak sezone i prolećni deo Super lige Srbije, kao i utakmice u Ligi Evrope.

"Ivanić se povredio tokom jednog od treninga u Turskoj, nakon čega je, u dogovoru sa stručnim štabom i medicinskim timom, odlučeno da se vrati u Beograd.

U glavnom gradu Srbije Ivanić će odmah krenuti sa terapijom, a klub će učiniti sve da kapiten našeg tima bude spreman za predstojeći meč u Ligi Evrope protiv Malmea", navedeno je na klupskom sajtu.

Mirko Ivanić Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Ivanić je već nekoliko godina jedan od najboljih fudbalera Crvene zvezde. Ove sezone je na 30 utakmica u svim takmičenjima postigao 16 golova uz osam asistencija.

Zvezda naredne takmičarske utakmice igrati u Ligi Evrope.

Crveno-beli će 22. januara gostovati Malmeu, a 29. januara će biti domaćini Selti.

Nakon toga sledi nastavak Super lige Srbije.

Ne propustiteFudbalNOVA PROVERA CRVENO-BELIH: Evo gde možete da gledate utakmicu Crvena zvezda - Arau
Čukarički - Crvena zvezda
FudbalDEJAN STANKOVIĆ PRECRTAO FUDBALERA CRVENE ZVEZDE: Odlazi stranac sa Marakane, a ovo je razlog!
Dejan Stanković
FudbalPOZNATO ZBOG ČEGA JE ZVEZDA ODUSTALA OD MALOG LANETA: Trener Štutgarta otkrio razlog! Lazar Jovanović ostavio Nemce u čudu!
profimedia-1023566427.jpg
FudbalFUDBALERE ZVEZDE POLICIJA ČUVALA OD NAVIJAČA! Igrači se svađali međusobno posle teškog poraza, a onda je inspektor šokirao rečima o Partizanu
Čukarički - Crvena zvezda

Bonus video:

Poruka Dejana Stankovića navijačima Crvene zvezde Izvor: MONDO/Dušan Ninković