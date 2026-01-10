KAPITEN CRVENE ZVEZDE NAPUSTIO KLUPSKE PRIPREME! Očajna vest iz Antalije, Mirko Ivanić se vratio u Beograd
Crveno-beli su saopštili lošu vest.
Mirko Ivanić je doživeo povredu leve noge zbog koje neće moći da nastavi pripreme u Turskoj za nastavak sezone i prolećni deo Super lige Srbije, kao i utakmice u Ligi Evrope.
"Ivanić se povredio tokom jednog od treninga u Turskoj, nakon čega je, u dogovoru sa stručnim štabom i medicinskim timom, odlučeno da se vrati u Beograd.
U glavnom gradu Srbije Ivanić će odmah krenuti sa terapijom, a klub će učiniti sve da kapiten našeg tima bude spreman za predstojeći meč u Ligi Evrope protiv Malmea", navedeno je na klupskom sajtu.
Ivanić je već nekoliko godina jedan od najboljih fudbalera Crvene zvezde. Ove sezone je na 30 utakmica u svim takmičenjima postigao 16 golova uz osam asistencija.
Zvezda naredne takmičarske utakmice igrati u Ligi Evrope.
Crveno-beli će 22. januara gostovati Malmeu, a 29. januara će biti domaćini Selti.
Nakon toga sledi nastavak Super lige Srbije.
