Crveno-beli su saopštili lošu vest.

Mirko Ivanić je doživeo povredu leve noge zbog koje neće moći da nastavi pripreme u Turskoj za nastavak sezone i prolećni deo Super lige Srbije, kao i utakmice u Ligi Evrope.

"Ivanić se povredio tokom jednog od treninga u Turskoj, nakon čega je, u dogovoru sa stručnim štabom i medicinskim timom, odlučeno da se vrati u Beograd.

U glavnom gradu Srbije Ivanić će odmah krenuti sa terapijom, a klub će učiniti sve da kapiten našeg tima bude spreman za predstojeći meč u Ligi Evrope protiv Malmea", navedeno je na klupskom sajtu.

Ivanić je već nekoliko godina jedan od najboljih fudbalera Crvene zvezde. Ove sezone je na 30 utakmica u svim takmičenjima postigao 16 golova uz osam asistencija.

Zvezda naredne takmičarske utakmice igrati u Ligi Evrope.

Crveno-beli će 22. januara gostovati Malmeu, a 29. januara će biti domaćini Selti.

Nakon toga sledi nastavak Super lige Srbije.

