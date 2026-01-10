Slušaj vest

Crnogorski fudbaler Driton Camaj potpisao je ugovor sa Novim Pazarom, saopštio je član Superlige Srbije.

Camaj (28) u Novi Pazar dolazi iz kazahstanskog kluba Astana.

"Krilni napadač, prepoznatljiv po brzini, driblingu i ofanzivnoj prodornosti, predstavljaće značajno pojačanje za ekipu Novog Pazara u nastavku sezone", saopštio je Novi Pazar.

On je standardni član reprezentacije Crne Gore, za koju je odigrao 28 utakmica i postigao dva gola.

Crnogorski fudbaler je karijeru počeo u Budućnosti iz Podgorice, a igrao je još i za Inter Zaprešić, Dečić, Lovćen, Iskru, Kišvardu, Kečkemet i Astanu.

Fudbaleri Novog Pazara otputovali su danas u Antaliju, gde će obaviti pripreme za nastavak sezone.

Novi Pazar se nalazi na četvrtom mestu na tabeli Superlige Srbije sa 32 boda, a u prvom meču posle zimske pauze dočekaće Spartak iz Subotice.