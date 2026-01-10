PARTIZANU MALO VOĐSTVO 2:0 U PRVOM MEČU NA PRIPREMAMA: Crno-beli furiozno krenuli, pa na kraju se borili za remi...
Fudbaleri Partizana odigrali su 2:2 sa mađarskim Đerom u prvom meču na pripremama u Antaliji.
Crno-bel su vodili sa 2:0 i to posle sjajnih prvih 20 minuta i golova Ninića i Janković. Međutim, od tada je usledio pad u igri (brojne izmene, tri tima su igrala po 30 minuta) pa su Mađari došli do dva gola, a mogli su i trećeg u finišu.
Partizan: Milošević - Đurđević, Simić, Petrović, Roganović - Karabeljov, Janković, Ninić, Trifunović, Vukotić - Kostić.
Đer: Petraš, Vladu, Urblik, Mangu, Šon, Krpić, Deši, Gavrić, Živković, Banati, Benbuali.
Prvo je Nenad Gavrić, bivši fudbaler Zvezde smanjio na 2:1, a zatim je Enžije deset minuta pre kraja poravnao na 2:2.
Dobar kontrolni meč za Partizan, jasan pokazatelj gde i šta moraju da poboljašaju crno-beli u nastavku priprema.
Golove sa mečeva pogledajte ovde: