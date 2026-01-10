Crno-bel su vodili sa 2:0 i to posle sjajnih prvih 20 minuta i golova Ninića i Janković. Međutim, od tada je usledio pad u igri (brojne izmene, tri tima su igrala po 30 minuta) pa su Mađari došli do dva gola, a mogli su i trećeg u finišu.