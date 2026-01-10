Slušaj vest

Fudbaleri Partizana odigrali su 2:2 sa mađarskim Đerom u prvom meču na pripremama u Antaliji.

Crno-bel su vodili sa 2:0 i to posle sjajnih prvih 20 minuta i golova Ninića i Janković. Međutim, od tada je usledio pad u igri (brojne izmene, tri tima su igrala po 30 minuta) pa su Mađari došli do dva gola, a mogli su i trećeg u finišu.

Startne postave

Partizan: Milošević - Đurđević, Simić, Petrović, Roganović - Karabeljov, Janković, Ninić, Trifunović, Vukotić - Kostić.

Đer: Petraš, Vladu, Urblik, Mangu, Šon, Krpić, Deši, Gavrić, Živković, Banati, Benbuali.

Prvo je Nenad Gavrić, bivši fudbaler Zvezde smanjio na 2:1, a zatim je Enžije deset minuta pre kraja poravnao na 2:2.

Dobar kontrolni meč za Partizan, jasan pokazatelj gde i šta moraju da poboljašaju crno-beli u nastavku priprema.

Golove sa mečeva pogledajte ovde:

Ne propustiteFudbalBIVŠI KAPITEN PARTIZANA PRVI PUT OTVORENO O ODLASKU: Hteo sam da ostanem u Humskoj, evo šta se dogodilo
Aleksandar Jovanović i Silas
FudbalJESENJI ŠAMPION SRBIJE PROTIV JESENJEG PRVAKA MAĐARSKE: Evo gde možete da pratite prvu pripremnu utakmicu Partizana
trening-prpo-09-01-2026-334-1767960299.JPG
FudbalKRAJ SAGE! Jovan Milošević ima novi klub, Grobari u šoku!
Jovan Milošević
FudbalŠOK I TEŽAK UDARAC ZA PARTIZAN! Crno-beli definitivno ostali bez najboljeg igrača, a neće dobiti ni dinar!
PARTIZAN-ZVEZDA_70.JPG

KK Partizan Izvor: KK Partizan