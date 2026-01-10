Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde igraju drugu utakmica na pripremama u Antaliji. Rival im je švajcarski Arau.

Pratite na Kuriru direktan prenos meča:

Početne postave:

Crvena zvezda: Mateus, Milson, Veljković, Elšnik, Kostov, Tiknizjan, Tebo, Krunić, Radonjić, Seol, Arnautović

Arau: Hircel, Akua, Afirije, Derbaci, Fazliju, File, Guzo, Kesler, Obekser, Taler, Zukit.

Ne propustiteFudbalKAPITEN CRVENE ZVEZDE NAPUSTIO KLUPSKE PRIPREME! Očajna vest iz Antalije, Mirko Ivanić se vratio u Beograd
FKCZJavor2.jpg
FudbalNOVA PROVERA CRVENO-BELIH: Evo gde možete da gledate utakmicu Crvena zvezda - Arau
Čukarički - Crvena zvezda
FudbalDEJAN STANKOVIĆ PRECRTAO FUDBALERA CRVENE ZVEZDE: Odlazi stranac sa Marakane, a ovo je razlog!
Dejan Stanković
FudbalPOZNATO ZBOG ČEGA JE ZVEZDA ODUSTALA OD MALOG LANETA: Trener Štutgarta otkrio razlog! Lazar Jovanović ostavio Nemce u čudu!
profimedia-1023566427.jpg

Šerif Endiaje postigao gol na Kupu afričkih nacija Izvor: Arena 2 Premium