CRVENA ZVEZDA - ARAU 2:0 (Arnautović 18. iz penala, Elšnik 38. minut)
Fudbal
CRVENA ZVEZDA - ARAU: Pratite na Kuriru uživo prenos (LIVESTREAM)
Fudbaleri Crvene zvezde igraju drugu utakmica na pripremama u Antaliji. Rival im je švajcarski Arau.
Pratite na Kuriru direktan prenos meča:
Početne postave:
Crvena zvezda: Mateus, Milson, Veljković, Elšnik, Kostov, Tiknizjan, Tebo, Krunić, Radonjić, Seol, Arnautović
Arau: Hircel, Akua, Afirije, Derbaci, Fazliju, File, Guzo, Kesler, Obekser, Taler, Zukit.
