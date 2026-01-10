Slušaj vest

Lazar Samardžić nije zadovoljan u Atlanti, jer igra znatno manje od onoga što očekuje.

I to se dobro zna u Italiji u Evropi, pa bi ove zime ofanzivni vezni Lazar Samardžić mogao da promeni sredinu.

Lazar Samardžić nije srećan u Atlanti Foto: GUILLAUME HORCAJUELO/EPA

Ren kao veliki izazov

Nije tajna da Lacio čini sve kako bi doveo Lazara Samardžića (23) u Rim, a poslednjih dana interes za Srbina pokazala su dva kluba iz Francuske - Olimpik iz Marselja i Ren.

Pojedini francuski mediji preneli su informaciju da su ljudi koji brinu o karijeri Lazara Samardžića razgovarali sa predstavnicima sportskog menadžmenta Rena, kluba koji je u vlasništvu Fransoe Anrija Pinoa, supruga planetarno poznate glumice Salme Hajek!

Salma Hajek sa mužem Fransoa Anrijem Pinoom Foto: Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

Salma se šepuri po stadionu

Ko god je bio na stadionu Rena i prolazio njegovim hodnicima i službenim prostorijama, mogao je da se uveri da zidove krase fotografije čuvene holivudske dive, neke čak i u njenoj prirodnoj veličini. A, sama Salma Hajek, kad god joj to profesionalne obaveze dozvole, uzima svoje mesto u svečanoj loži stadiona "Roazon park" i gleda utakmice Rena, u pokrajini Bretanja.

Lazar Samardžić je "desetka", a broj tako plemenitih fudbalera nije veliki. To odlično znaju u Laciju, Marselju i Renu. Pitanje je samo koliko su pomenuti klubovi spremni da plate obeštećenje za reprezentativca Srbije. A, ono nije malo s obzirom da je prema portalu Transfermarkt procenjen na 15.000.000 evra.

1/10 Vidi galeriju Salma Hajek Ren Foto: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia, Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

Laki želi da ide

Plus, ima ugovor sa ekipom iz Bergama do juna 2029. godine. Da podsetimo, Atalanta je Lazara Samardžića dovela iz Udinezea pre godinu dana, a kako pišu italijanski mediji ne bi ga pustili ispod 20 miliona evra.



Srbin nije zadovoljan u Atlanti, jer kod trenera Rafaelea Paladina ima ograničenu minutžu i odlučan je da ovog zimskog prelaznog roka napusti Bergamo. Od septembra odigrao je svega 20 utakmica u svim takmičenjima, s tim da je većinu ulazio sa klupe, pa je sakupio svega 670 minuta na terenu. Postigao je tri gola i imao dve asistencije.

1/5 Vidi galeriju Lazar Samardžić na utakmici protiv Briža Foto: Christophe SIMON / AFP / Profimedia, GUILLAUME HORCAJUELO/EPA

Juventus krenuo, pa stao

Tokom jeseni bila je aktuelna i priča sa Juventusom, koji je ozbiljno razmatrao dolazak Samardžića iz Atalante kao potencijalnu zamenu za Fabija Miretija. Kontakti su i dalje u toku, ali cela priča je nekako utihnula.

Lazar Samardžić standardni je reprezentativac Srbije za koju igra od juna 2023. godine. U dresu Orlova upisao je 26 utakmica i dao tri gola. Prošao je sve omladinske selekcije Nemačke, a rođen je u Berlinu 24. februara 2002. godine.

Lazar Samardžić proslavlja gol u dresu Atalante Foto: MICHELE MARAVIGLIA/ANSA

Sari zove u Rim na leto



Bez obzira koliko je utemeljan priča sa Renom, deluje da je u najboljoj poziciji kada je Lazar Samardžić u pitanju ipak Lacio. Naime, trener kluba iz Rima Mauricio Sari ističe da njegovoj ekipi treba vezni igrač koji može da doda, da kreativnost, lucidnost i opasan pas u završnici napada.

U Samardžiću Italijan vidi baš takav profil igrača koji lako stvara višak, ima odličnu viziju igre i veoma dobar udarac iz daljine, što savršeno odgovara načinu na koji želi da igra njegov tim. Ipak, kako sada stvari stoje, ova priča bi mogla da se realizuje tek na leto.