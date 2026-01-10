Fudbaleri Ovijeda odigrali su na svom terenu nerešeno protiv Betisa 1:1, u utakmici 19. kola španske Primere.
PODELA BODOVA: Remi Ovijeda i Betisa u Primeri
Prednost Ovijedu doneo je Iljas Čaira golom u 64. minutu, a izjednačenje Betisu Đovani Lo Čelso pogotkom u 83. minutu.
Srpski vezista u ekipi Ovijeda Luka Ilić nije ulazio u igru.
Ovijedo zauzima poslednje, 20. mesto na tabeli sa 13 bodova, dok je Betis šesti sa 29 bodova.
Ovijedo će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu u Pamploni protiv Osasune, dok će Betis u Sevilji dočekati Viljareal.
(Beta)
