Slušaj vest

Prednost Ovijedu doneo je Iljas Čaira golom u 64. minutu, a izjednačenje Betisu Đovani Lo Čelso pogotkom u 83. minutu.

Srpski vezista u ekipi Ovijeda Luka Ilić nije ulazio u igru.

Ovijedo zauzima poslednje, 20. mesto na tabeli sa 13 bodova, dok je Betis šesti sa 29 bodova.

Ovijedo će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu u Pamploni protiv Osasune, dok će Betis u Sevilji dočekati Viljareal.

(Beta)

Ne propustiteFudbalGOL U POSLEDNJOJ SEKUNDI ZA TRIJUMF: Real Sosijedad kao gost savladao Hetafe u nadoknadi
profimedia-0981141100.jpg
FudbalPODELA BODOVA: Remi Real Sosijedada i Atletiko Madrida
Atletiko Madrid
FudbalLA LIGA: Đirona pobedila Majorku, remi Alavesa i Ovijeda
Đirona
FudbalPETARDA KRALJEVA: Real ubedljivo pobedio Betis uz het-trik Gonsala Garsije
Gonsalo Garsija

Fudbaleri sve više umiru od srčane slabosti! Doktor otkriva: Pregledi su retko rađeni Izvor: Kurir televizija