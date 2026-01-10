Slušaj vest

Posle utakmice na pripremama u Turskoj javnosti se obratio trener Zvezde Dejan Stanković:

- Mi smo prvu igrali posle tri treninga. Neko je igrao 90, neko je izašao ranije. Da nije bilo tih sitnica, igrali bi svi 90. Video sam dosta toga, opet smno imali jednostavnih grešaka, to je jedno pet, šest, sedam minuta kontrolisanja lopte koju smo bezveze gubili. Dobar presing, dobar intenzitet, dobra duga lopta.

Komentarisao je i šef stručnog štaba nova pojačanja, pohvalio je igru Enema:

- Daje nam veću mogućnost, sa Ovusuom veću brzinu, taj školski napad dubine sa Enemom. Videli ste, jedan gol, jedna šansa. sigurno nam daje još jednu opciju više. Ima još utakmica, želimo da pokažemo najbolji fudbal, pre svega sa najboljim odnosom na svetu.

Otkrio je i situaciju sa Mirkom Ivanićem:

- I mene je poremetila, za Mićkov problem znamo, to je nešto što vuče dugo, da, ima povredu. Mislim da je ušao u momenat kad ne zna da li je povreda, grč ili zamor. Videćemo kada će biti spreman, nećemo žuriti, za mene je on najbolji igrač, nećemo žuriti sa njim.

