Partizan mora da traži novog napadača!

Posle odluke Štutgarta da zadrži Jovana Miloševića i prosledi ga na pozajmicu u Verder, crno-beli su se našli u teškoj situaciji.

Kostić i dva omladinca u Beleku

Partizan je prvi na tabeli Superlige i moraće što pre da pronađe rešenje za centarfora koji će nadomestiti učinak Jovana Miloševića od 16 golova u svim takmičenjima tokom prvog dela sezone.



Nimalo lak zadatak za potpredsednika Predraga Mijatovića. Trenutno, na pripremama u Turskoj trener Nenad Stojaković od napadača ima Andreja Kostića (19) i mladiće rođene 2008. godine Dušana Radovića i Pavla Cvijovića. Jasno je da je Kostić drugačiji tip napadača u odnosu na Miloševića, tačnije nije radnik za ekipu kao fudbaler Štutgarta, ali jeste prefinjen golgeter i znalac sa loptom.

Radović i Cvijović nisu loši, ali...

Dušan Radović je napadač u kojeg velike nade polažu u Humskoj. Radi se o izrazito snažnom momku za svoj uzrast,koji je u Omladinskoj ligi Srbije na 15 utakmica postigao 11 golova. Fizički deluje da bi bez problema mogao da zaigra u seniorskoj konkurenciji. Ali...



Njegov vršnjak Pavle Cvijović je drugačiji tip napadača. Statistika kaže da je na 15 mečeva šest puta tresao mrežu u omladinskoj ligi. Za njega kažu da je tehnički besprekoran igrač, pravi drugi špic, prilično brz. Međutim, i kod njega je upitnik. Kao i kod Radovića zbog godina i neiskustva.

Čudan potez sa Dušanom Jovanovićem

Dušan Jovanović, treći napadač crno-belih tokom jeseni, po proceni ljudi iz Humske nije mogao da ponudi bilo šta Partizanu, posle dve godine u prvom timu. Zato su odlučili da mu dozvole da ode u Železničar iz Pančeva sa čistim papirima, a da u slučaju prodaje u inostranstvo, crno-belima pripadne 20 odsto od obeštećenja.



Deluje da će sportski sektor Partizana morati brzo da radi i pronađe kvalitetnog napadača, koji bi mogao da isporuči isto, ili makar sličan broj golova kao Jovan Milošević u prvom delu. S obzirom na nimalo dobru finansijsku situaciju u Humskoj, gotovo je izvesno da će Partizan morati da traži napadača kojeg će dovesti na pozajmicu.

Mijat traži da mu veruju

Zasad se gleda u inostranstvo, jer sve ono što vredi u Superligi i što bi moglo da dođe u Partizan je suviše skupo. Rekao je Predrag Mijatović pre nekog vremena da bi mu trebalo verovati. Nije pogrešio prošle zime, kada je iskopao Jovana Miloševića. Neka ponovo nešto slično i sada.

Fudbaleri Partizana igrali su danas nerešeno protiv mađarskog Đera (2:2), u prvoj utakmici na pripremama u Turskoj. Crno-beli su poveli golovima svojih omladinaca Matije Ninića i Dimitrija Jankovića, ali su Mađari preko Nenada Gavrića i Enžijea izjednačili. Baš u ovom meču bilo je evidentno koliko je crno-belima neophodan rasni centarfor.