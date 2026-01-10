Slušaj vest

FK Crvena zvezda aktivirala je pravu superligašku transfer bombu!

Dokskorašnji fudbaler Radnika Daglas Ovusu, zadužio je crveno-beli dres, a Zvezda odmah na svom Instagramu pojasnila o kakvom brzinskom majstoru je reč!

1/5 Vidi galeriju Ovusu u dresu Radnika Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

- Fizičke predispozicije Daglasa Ovusua značajno prevazilaze standarde Lige Evrope. Kada se posmatra učestalost sprinteva, Ovusu beleži prosečno 19,2 sprinteva po utakmici, dok prosek Lige Evrope iznosi 13. Takođe, brzonogi fudbaler beleži 12,3 visokih ubrzanja po meču, u poređenju sa prosekom Lige Evrope od 8,4.

Ovusu iz kretanja u visokom tempu ulazi u sprint u proseku 3,34 puta po utakmici, dok je evropski prosek 2,03. Ukupna distanca koju krilni napadač prosečno prelazi u sprintu iznosi 311,8 metara, što je znatno više u odnosu na prosek Lige Evrope od 232,8 metara - analizirali su crveno-beli.

Još od Takume Asana koji je nastupao za Partizan, Superliga Srbije još uvek nije videla takvu brzinu, a Daglas Ovusu je i brži od opakog Japanca!

BONUS VIDEO: