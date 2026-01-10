Slušaj vest

Železničar je angažovao i četvrto pojačanje ovog januara – u Pančevo je stigao doskorašnji napadač belgijskog Lokerena napadač Sumaila Vasiu, koji je ozvaničio ugovor na dve i po godine i priključio se ekipi na pripremama u Antaliji.

Talentovani igrač, rođen 2004. godine u Gani, pojačaće konkurenciju u napadu Železničara, gde je u najvećem delu jesenje sezone neprikosnoven bio njegov sunarodnik Kvaku Karikari.

U međuvremenu, istu poziciju u Železničaru je dopunio i Dušan Jovanović.

Vasiu je sezonu počeo u Lokerenu. Na 14 utakmica za taj klub upisao je dva pogotka. Prethodno je bio član španskog San Pedra, a prve fudbalske korake je napravio u Right to Dream, dobro poznatoj fudbalskoj akademiji u Gani.

Podsetimo, pre napadača iz Gane u Železničar su došli i Davorin Tošić, Klemon Lerno i pomenuti Dušan Jovanović.

