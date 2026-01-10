Slušaj vest

Poveo je Majnc 2:0 golovima Nadiema Amirija u 30. i Benedikta Holerbaha u 69. minutu.

Union Berlin je do izjednačenja stigao pogocima Čon Vu-Jona u 77. i Danila doehija u 86. minutu.

Majnc je na poslednjem, 19. mestu sa devet bodova, a Union Berlin je deveti sa 22 poena.

U narednom kolu, Majnc će dočekati Hajdenhajm, dok će Union Berlin gostovati Augzburgu.

Fudbaleri Frajburga pobedili su na svom terenu Hamburg 2:1.

Poveo je Hamburger golom Luke Viškovića u 49. minutu, a izjednačenje Frajburgu doneo je Vinćenco Grifo pogotkom iz penala u 53. minutu.

Frajburg je do pobede stigao golom Igora Matanovića u 83. minutu.

Hamburg je od 51. minuta igrao sa igračem manje, pošto je drugi žuti karton dobio Daniel Elfadli.

Frajburg je osmi sa 23 boda, a Hamburg je na 13. mestu sa 16 poena.

U sledećem kolu, Frajburg će gostovati Lajpcigu, dok će Hamburg dočekati Bajer Leverkuzen.

Fudbaleri Hajdenhajma i Kelna su u Hajdenhajmu odigrali nerešeno 2:2.

Hajdenhajm je na 17. mestu sa 12 bodova, a Keln je na 10. poziciji sa 17 poena.

Keln će u narednom kolu dočekati Bajern iz Minhena.

Mečevi Sankt Pauli - Lajpcig i Verder - Hofenhajm odloženi su zbog obilnog snega.

(Beta)