Afrički kup nacija polako ulazi u završnicu. Domaćin Maroko, najveći je favorit za titulu, a polovinu igrača te reprezentacije čine fudbaleri koji nisu rođeni u toj zemlji.

Ono što posebno privlači pažnju kada je u pitanju Afrički kup nacija jesu sastavi reprezentacija, odnosno veliki broj fudbalera koji su rođeni van matične zemlje. Uglavnom ovi igrači dolaze iz Evrope, najviše iz Francuske, mada ima primera i iz Afrike.

Rođen u Španiji - Brahim Diaz slavi pobedu reprezentacije Maroka Foto: JALAL MORCHIDI/EPA

Pariz i okolina



Najveći broj fudbalera na AKN, kojih je bilo prijavljeno 658 za 24 selekcije, rođen je u Francuskoj, zemlji čije su brojne afričke zemlje bile kolonije, a ima ih ukupno 107. Francuski portal "Foot Mercato" pozabavio se detaljnije ovom statistikom i otkrio da je više fudbalera rođeno u Il d Fransu, oblasti koja obuhvata Pariz sa okolinom, nego što je rođeno u bilo kojoj suverenoj afričkoj državi! Njih ukupno 45!

Il d Frans je region koji obuhvata tek dva odsto površine evropskog dela Francuske. Drugi evropski region koji daje najviše fudbaler za AKN takođe je iz Francuske, to je Provansa-Alpi-Azurna obala sa 18 igrača.

Specifičnost Francuske i Komorskih ostrva



Velika je razlika između Francuske i zemlje koja zauzima drugo mesto na ovoj tabeli, Obale Slonovače, branioca trofeja, u kojoj je rođeno 29 fudbalera. Od toga osmorica igraju za Burkinu Faso, a napadač Bešiktaša El Bilal Ture igra za Mali. Ukupan broj svih fudbalera koji su rođeni van zemlje za koju igraju je 206. Na trećem mestu je Južna Afrika gde je rođeno 28 fudbalera, pa slede Egipat (25), Nigerija (24), Bocvana (24), Španija (24), Zambija (23), Uganda (22)...



Ukupno, 186 fudbalera, više od četvrtine igrača na takmičenju, rođeno je na evropskom kontinentu, što potvrđuje ogroman uticaj dijaspore na turnir. Zanimljivo, 12 reprezentativaca Komorskih ostrva rođeni su baš u gradovima evropskog dela Francuske Marseju, Denkerku ili Bordou, ali i Ekvatorijalne Gvineje, bivše španske teritorije, čijih je 19 od 28 igrača rođeno u Španiji.

Rođen u Engleskoj - Ademola Lukman u dresu Nigerije na Afričkom kupu nacija 2026 Foto: Ulrik Pedersen/CSM / Shutterstock Editorial / Profimedia

Marokanska dijaspora

Istraživanje je otkrilo i da je Maroko reprezentacija čiji su igrači rođeni na najrazličitijim teritorijama. Od njih 28, 14 je rođeno u Maroku, a 14 u inostranstvu, petorica u Španiji, po trojica u Francuskoj i Holandiji, dvojica u Belgiji i jedan u Kanadi, što savršeno ilustruje bogatstvo i raznolikost marokanske dijaspore širom sveta.



Titulu saigrača rođenih na najudaljenijim tačkama sveta osvaja Tunis. Vezni fudbaler Kopenhagena Elijas Ašuri rođen je na ostrvu Reinion, francuskoj teritoriji u Indijskom okeanu, a koje je udaljeno 12.000 km od Tromsa, norveškog grada u Arktičkom krugu koje je mesto rođenja Seltikovog krila Sebastijana Tunektija.

Fudbalska reprezentacija Južne Afrike na Afričkom kupu nacija 2026 Foto: CHRIS MILOSI / imago sportfotodienst / Profimedia

Južna Afrika brani čast

Zanimljiv je primer Južnoafričke Republike, jedine zemlje koja može da se pohvali time da joj niko u ekipi nije rođen van granica zemlje. Makar ne da je to registrovano, budući da francuske kolege nisu uspele da lociraju mesto rođenja 31 igraču.

Od evropskih država Francuska ima najviše igrača na Afričkom kupu nacija, njih 107, a potom Španija sa 24. Dalje slede Velika Britanija (17), Belgija (13), Nemačka (6), Holandija (6), Portugal (5), Švajcarska (3), Švedska (2), Norveška (1) i Italija (1).

