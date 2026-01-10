Slušaj vest

Prednost Bolonji doneo je Nikolo Kambijagi golom u 49. minutu, a izjednačenje Komu Martin Baturina pogotkom u četvrtom minutu nadoknade drugog poluvremena.

Bolonja je od 60. minuta igrala sa igračem manje, pošto je tad direktan crveni karton dobio Kambijagi.

Komo, koji je remijem prekinuo svoj niz od tri uzastopne pobede u Seriji A, šesti je na tabeli sa 34 voda, dok je Bolonja, nakon svoje sedme vezane utakmice bez pobede u italijanskom prvenstvu, osma sa 27 bodova.

Komo će u svojoj narednoj utakmici u Seriji A dočekati Milan, dok će Bolonja igrati na gostujućem terenu protiv Verone.

Udineze je na svom terenu u Udineu odigrao nerešeno protiv Pize 2:2.

Prednost Pizi doneo je Mateo Tramoni golom u 13. minutu, a izjednačenje Udinezeu Kristijan Kabasele pogotkom u 19. minutu.

Vođstvo Udinezeu doneo je Kinan Dejvis golom iz penala u 40. minutu, a izjednačenje Pizi Henrik Mejster pogotkom u 67. minutu.

Udineze je deveti na tabeli sa 26 bodova, dok Piza nakon svoje devete uzastopne utakmice bez pobede u Seriji A zauzima poslednje, 20. mesto sa 13 bodova.

Udineze će u narednom kolu u Udineu dočekati Inter, dok će Piza biti domaćin protiv Atalante.

(Beta)