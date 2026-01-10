Slušaj vest

Strelci za Viljareal bili su Alberto Moleiro u 49, Đerard Moreno u 55. i Georges Mikautace u 75. minutu.

Gol za Alaves postigao je Toni Martines u 85. minutu.

Viljareal je treći sa 41 bodom, a Alaves je na 15. mestu sa 19 bodova.

U narednom kolu, Viljareal će u Sevilji gostovati Betisu, dok će Alaves gostovati Atletiko Madridu.

(Beta)

