Golman saudijskog Al Rijada Milan Borjan imao je sukob sa saigračima.
Fudbal
TOTALNI HAOS! MILAN BORJAN POBESNEO I POBIO SE SA SAIGRAČIMA: Jednog gurnuo glavom, drugog udario pesnicom
Milan Borjan se najpre posvađao sa Francuzom Tedijem Okuom, kojem se unosio u lice i odgurivao ga glavom.
Sve je to video još jedan Francuz, Joan Barbet, koji ih je razdvojio.
Njegova reakcija se nije svidela kanadskom golmanu srpskog porekla, koji ga je udario pesnicom u lice.
Nastavili su da se guraju, da bi se potom situacija smirila.
Inače, utakmica protiv Al Fajhe završena je rezultatom 1:1.
Milan Borjan Foto: ADIL BENAYACHE / Sipa Press / Profimedia, Starsport
