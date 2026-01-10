Slušaj vest

Milan Borjan se najpre posvađao sa Francuzom Tedijem Okuom, kojem se unosio u lice i odgurivao ga glavom.

Sve je to video još jedan Francuz, Joan Barbet, koji ih je razdvojio.

Njegova reakcija se nije svidela kanadskom golmanu srpskog porekla, koji ga je udario pesnicom u lice.

Nastavili su da se guraju, da bi se potom situacija smirila.

Inače, utakmica protiv Al Fajhe završena je rezultatom 1:1.

Milan Borjan Foto: ADIL BENAYACHE / Sipa Press / Profimedia, Starsport

