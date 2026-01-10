Slušaj vest

Fudbaleri Partizana odigrali su 2:2 protiv mađarskog Đera u kontrolnom meču na priprremama u Turskoj.

Posle meča oglasio se trener crno-belih Nenad Stojaković:

- Ako gledamo timski, tih prvih 30 minuta kada smo bili 'namešteni', poštovali timska uputstva, bili smo disciplinovani u igri bez lopte i sa loptom. Znali smo kako da ugrozimo neke prostore protivničkom timu. U tome smo uspevali, dali dva lepa gola. To je nešto čime sam zadovoljan. U nastavku dosta novih igrača koji se nisu poznavali ni fudbalski ni lično. Za neke momke je ovo možda trenutno prebrzo - rekao je Stojaković.

Šta je to što je konkretno zasmetalo šefu struke?

- Ne mogu da kažem nedisciplina, prosto moraš da budeš fokusiran. Nije lopta jedini faktor igre, postoji prostor, protivnik, postoje neke stvari koje moraš da poštuješ, jer ako ne poštuješ drugi pate. To je nešto čime sam nezadovoljan. U pitanju je fokus, moraš da pratiš, da gledaš to što se pokazuje, da ispratiš na treningu. Ali, kažem, mnogo igrača, imamo 33 fudbalera ovde. Teško je da se naprave uslovi da svi uče na isti način. Važno je da su neki igrači tu sa nama, da osete atmosferu i to je to generalno.

Najbolkji utisak ostavili su momci sa kojima je Stojaković sarađivao u Teleoptiku.

- Momci koji su počeli utakmicu, tu su dva igrača iz Teleoptika, Ninić i mali Ivan. Dugo su bili sa mnom, poznaju principe igre, sposobni su. Znaju šta treba da rade i na kraju žele. Tu su u fazi defanzive i ofanzive, time sam zadovoljan. Janković koji je već dugo tu. Ovi momci koji su došli prevashodno iz tima do 19 godina, postoji baš ogroman prostor da prepoznaju stvari na terenu. Radi se o talentovanim igračima, ali postoji vremenski period adaptacije u kojim moraju da uče. Fudbal nije igra samo sa loptom, nego i bez lopte. To bi bila neka moja poruka za njih - zaključio je Stojaković.

