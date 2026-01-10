Strelci za Siti bili su Maks Alejn u 12, Rodri u 24, Džejk Dojl-Hejs autogol u 42, Džek Ficvoter autogol u drugom minutu nadoknade poluvremena, Riko Luis u 49. i prvom minutu nadoknade vremena, Antoan Samenjo u 49, Tidžani Reijnders u 71, Niko O'Rajli u 79. i Rajan Mekaido u 86.