Slušaj vest

Zimsku idilu i snegom okupan Beograd, fudbaleri i stručni štab Čukaričkog zamenili su Antalijom, gde će u vremenski daleko boljim uslovima odraditi pripreme za nastavak sezone u Super ligi Srbije.

Prvog dana priprema u Antaliji četa Milana Lešnjaka odradila je jedan lakši trening i to odmah po sletanju i dolasku u hotel, dok će se rad u narednim danima pojačati, a biće odigrano i nekoliko pripremnih utakmica.

Igrači tima sa Banovog brda u dobrom raspoloženju su stigli u Tursku, a na prvom treningu bilo je puno dobro poznatih imena, među kojima i iskusni golman Vladimir Stojković, koji je pojačao konkurenciju među stativama posle odlaska Nikole Mirkovića.

Pogledajte detalje sa prvog treninga Čukaričkog iz Antalije.

Čukarički počeo pripreme u Antaliji Foto: Fk Čukarički

 Čukarički se trenutno nalazi na šestom mestu Super lige Srbije, sa 30 osvojenih bodova.

Ne propustiteFudbalČUKARIČKI I SLAVOLJUB SRNIĆ RASKINULI UGOVOR: Iskusni vezista je sada slobodan igrač
Srnic4-768x514.jpg
FudbalKAKAV POSAO BRĐANA! Najtalentovaniji golman u Srbiji Vuk Davidović potpisao za Čukarički
cuka.jpg
FudbalBURA ZBOG SPORNOG PENALA NA BRDU! Lešnjak: Bez zamerki igračima, ovde je po sredi nešto drugo...
Milan Lešnjak
FudbalPODELA BODOVA NA BANOVOM BRDU: Čukarički i Radnik odigrali nerešeno
cukaricki-radnik-7385514.JPG

 BONUS VIDEO:

Atmosfera pred meč Genk - Čukarički Izvor: Kurir