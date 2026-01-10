Slušaj vest

Zimsku idilu i snegom okupan Beograd, fudbaleri i stručni štab Čukaričkog zamenili su Antalijom, gde će u vremenski daleko boljim uslovima odraditi pripreme za nastavak sezone u Super ligi Srbije.

Prvog dana priprema u Antaliji četa Milana Lešnjaka odradila je jedan lakši trening i to odmah po sletanju i dolasku u hotel, dok će se rad u narednim danima pojačati, a biće odigrano i nekoliko pripremnih utakmica.

Igrači tima sa Banovog brda u dobrom raspoloženju su stigli u Tursku, a na prvom treningu bilo je puno dobro poznatih imena, među kojima i iskusni golman Vladimir Stojković, koji je pojačao konkurenciju među stativama posle odlaska Nikole Mirkovića.

Čukarički se trenutno nalazi na šestom mestu Super lige Srbije, sa 30 osvojenih bodova.

