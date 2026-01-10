ČUKARIČKI STIGAO U ANTALIJU! Tim sa Banovog brda pripreme nastavio u Turskoj: Prvi trening odrađen odmah posle sletanja!
Zimsku idilu i snegom okupan Beograd, fudbaleri i stručni štab Čukaričkog zamenili su Antalijom, gde će u vremenski daleko boljim uslovima odraditi pripreme za nastavak sezone u Super ligi Srbije.
Prvog dana priprema u Antaliji četa Milana Lešnjaka odradila je jedan lakši trening i to odmah po sletanju i dolasku u hotel, dok će se rad u narednim danima pojačati, a biće odigrano i nekoliko pripremnih utakmica.
Igrači tima sa Banovog brda u dobrom raspoloženju su stigli u Tursku, a na prvom treningu bilo je puno dobro poznatih imena, među kojima i iskusni golman Vladimir Stojković, koji je pojačao konkurenciju među stativama posle odlaska Nikole Mirkovića.
Pogledajte detalje sa prvog treninga Čukaričkog iz Antalije.
Čukarički se trenutno nalazi na šestom mestu Super lige Srbije, sa 30 osvojenih bodova.
BONUS VIDEO: