Dosadašnji fudbaler PartizanaŽoao Grimaldo karijeru će nastaviti u Sparti iz Praga, saopštili su večeras crno-beli.

Reprezentativac Perua karijeru će nastaviti u češkom klubu, koji će crno-belima na ime obeštećenja isplatiti 1.300.000 evra, uz 15 odsto od naredne prodaje", saopštio je Partizan.

Partizan je zahvalio Grimaldu na profesionalnom odnosu i poželeo mu mnogo uspeha i sreće u nastavku karijere u dresu Sparte iz Praga.

Za Partizan je nastupio na svega 10 mečeva bez učinka, pa je novčani priliv za igrača bez gola i asistencije od velike važnosti za crno-bele, koji se nalaze u teškoj novčanoj situaciji.

Grimaldo je prošlu sezonu proveo na pozajmici u letonskoj Rigi, gde je imao zapažen učinak u osvajanju titule, pa će u narednom periodu braniti boje kluba iz Praga.

