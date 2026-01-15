Slušaj vest

Jedna od njih je engleska fudbalerka Kloi Keli, koja je posebno zapažena zbog svog specifičnog načina proslave postignutih golova - ova lepa plavuša skidala je dres pred navijačima nakon svakog pogotka.

Klo Keli, fudbalerka Engleske Foto: Sports Press Photo / ddp USA / Profimedia, PA Images / Alamy / Alamy / Profimedia, Instagram

Njene proslave često su izazivale pažnju, a privukle su i brojne reakcije na društvenim mrežama, posebno među muškim fanovima koji s nestrpljenjem očekuju njene nastupe. Čak ni učestale opomene od sudija zbog skidanja dresa nisu je naterale da promeni svoj stil proslave.

Popularnost joj je nenormalno brzo rasla i van sportskih terena, pa tako čak milion i po ljudi na Instagramu svakodnevno prati svaki njen korak.

Postala je čuvena po golu u finalu Evropskog prvenstva kada je pred 88.000 gledalaca na Vembliju Engleska savladala Nemačku sa 2:1. Inače, to je rekordan broj gledalaca na Evropskim prvenstvima i za muškarce i za žene.

Ne propustiteFudbalDONELA TITULU U 110. MINUTU PA U TRANSU SKINULA DRES: Potpuni haos pred skoro 90.000 navijača! Engleska je ŠAMPION EVROPE (VIDEO)
kloi-keli-engleska.jpg
FudbalFUDBALERKE POKAZALE ATRIBUTE: Najveće zvezde skinule se pred start ženskog Mundijala
profimedia0768138803.jpg
FudbalNESTVARAN PODATAK! Fudbalerka Engleske RASPALILA LOPTU snažnije od muškaraca! Ovo nije uspeo nijedan igrač iz Premijer lige! VIDEO
profimedia0795626416.jpg
FudbalZANOSNA ALIŠA SKINULA SVE! Najprovokativnija fudbalerka sveta pozirala samo u farmerkama: Gola do pojasa, rukama skrivala grudi! (FOTO)
profimedia-1017797624.jpg

Ana Ivanović u izazovnom izdanju Izvor: Instagram