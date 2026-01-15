SKINE DRES, PA NASTANE HAOS! Muškarcima nije dobro kada ona slavi golove, uvek žele da vide još! (VIDEO)
Jedna od njih je engleska fudbalerka Kloi Keli, koja je posebno zapažena zbog svog specifičnog načina proslave postignutih golova - ova lepa plavuša skidala je dres pred navijačima nakon svakog pogotka.
Njene proslave često su izazivale pažnju, a privukle su i brojne reakcije na društvenim mrežama, posebno među muškim fanovima koji s nestrpljenjem očekuju njene nastupe. Čak ni učestale opomene od sudija zbog skidanja dresa nisu je naterale da promeni svoj stil proslave.
Popularnost joj je nenormalno brzo rasla i van sportskih terena, pa tako čak milion i po ljudi na Instagramu svakodnevno prati svaki njen korak.
Postala je čuvena po golu u finalu Evropskog prvenstva kada je pred 88.000 gledalaca na Vembliju Engleska savladala Nemačku sa 2:1. Inače, to je rekordan broj gledalaca na Evropskim prvenstvima i za muškarce i za žene.