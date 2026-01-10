Slušaj vest

Fudbaleri Štutgarta savladali su Bajer u Leverkuzenu rezultatom 4:0 u poslednjoj utakmici subotnjeg programa u Bundesligi.

Malo je reći da smo na "Baj areni" videli neočekivani rasplet, pošto su "Švabe" već posle prvog poluvremena vodile sa četiri gola razlike.

Goleadu gostiju je započeo Leveling u 4. minutu, a nastavio je Mitelštadt pogotkom iz penala u 29. minutu.

Nakon toga je domaćin propustio nekoliko prilika da se vrati u meč, ali se već do velikog odmora poetpuno raspao.

Leveling je u 45. minutu postigao treći gol, da bi u nadoknadi i Denis Undav upisao svoje ime na semaforu za šokantnih 0:4.

Štutgart je u nastavku bez puno muka sačuvao stečenu prednost, iako su "farmaceuti" dali utešni gol iz penala u 65. minutu preko Alehandra Grimalda.

Gostujući sastav je do kraja rutinski priveo meč kraju, dok je Leverkuzen doživeo još jednu bruku.

