Šef stručnog štaba Nikola Drinčić odabrao je 29 igrača: Lazara Balevića, Vladimira Savića, Aleksu Đorđevića (golmani), Uroša Ignjatovića, Dragana Bojata, Lazara Miladinovića, Stefana Bukorca, Igora Jeličića, Dragana Čubru, Strahinju Ristića, Pavla Mihajlovića, Nikolu Vukajlovića, Luku Drobnjaka (odbrana), Filipa Krstića, Vladimira Miletića, Miloša Tošeskog, Miloša Vulića, Novaka Stevanovića, Nikolu Skrobonju, Jovana Ilića, Vasila Tašovskog, Damjana Jovanovića (sredina), Andriju Majdevca, Nebojšu Bastajića, Aleksandra Lutovca, Đorđa Skočajića, Nikolu Bogdanovskog, Uroša Sremčevića i Mateju Bubnja (napad).

U ponedeljak predstoji prva kontrolna utakmica sa rumunskim Hermanštadom.

