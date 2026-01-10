Ekipa Napretka je otputovala u Tursku na drugi deo zimskih priprema. U tradicionalnoj bazi u Beleku, radiće naredne dve nedelje.
DVE NEDELJE U TRADICIONALNOJ BAZI U BELEKU: Napredak stigao u Tursku na drugi deo priprema
Šef stručnog štaba Nikola Drinčić odabrao je 29 igrača: Lazara Balevića, Vladimira Savića, Aleksu Đorđevića (golmani), Uroša Ignjatovića, Dragana Bojata, Lazara Miladinovića, Stefana Bukorca, Igora Jeličića, Dragana Čubru, Strahinju Ristića, Pavla Mihajlovića, Nikolu Vukajlovića, Luku Drobnjaka (odbrana), Filipa Krstića, Vladimira Miletića, Miloša Tošeskog, Miloša Vulića, Novaka Stevanovića, Nikolu Skrobonju, Jovana Ilića, Vasila Tašovskog, Damjana Jovanovića (sredina), Andriju Majdevca, Nebojšu Bastajića, Aleksandra Lutovca, Đorđa Skočajića, Nikolu Bogdanovskog, Uroša Sremčevića i Mateju Bubnja (napad).
U ponedeljak predstoji prva kontrolna utakmica sa rumunskim Hermanštadom.
