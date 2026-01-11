Slušaj vest

Zimski prelazni rok je u punom jeku, klubovi žele pojačanja, fudbaleri što bolje ugovore, a u brojnim transferima uvek dođe i do neke podvale.

Zato je pravo vreme da se prisetimo najveće prevare u istoriji Premijer lige, koja se dogodila sada već davne 1996. godine.

Na svim mogućim listama najgorih fudbalera u istoriji Premijer lige prvo mesto zauzima naveći prevarant ikada - legendarni Senegalac Ali Dia.

Reč je o čoveku koji je osramotio Sautempton za sva vremena.

1/7 Vidi galeriju Najveći prevarant u istoriji Premijer lige Foto: printscreen YT, Screenshot

Tadašnji menadžer Svetaca Grem Sunes napravio je najveću grešku u karijeri. Angažovao je igrača po imenu Ali Dia. Senagalac, koji je igrao za nekoliko nižerazrednih klubova u nemačkoj i Francuskoj smislio je paklen plan...

Dia je na jug Engleske stigao na preporuku u tom trenutku jednog od najboljih fudbalera sveta i odmah dobio ugovor na mesec dana.

"Pozvao me je Žorž Vea i preporučio dečka. Igrao je za Pari Sen Žermen sa njim, prošlu sezonu proveo je u drugoj ligi u Nemačkoj i mi smo ga doveli na probu. Sada ga gledamo. Radi se o standardnom reprezentativcu Senegala koji podseća upravo na Veu", rekao je za lokalnu TV menadžer Grem Sunes.

Krajem 1996. godine Sautempton je na svom terenu dočekao ekipu Lidsa. Nakon samo pola sata igre kapiten ekipe Met le Tisije se povredio i u igru je ušao debitant Dia.

Dia je na terenu delovao potpuno izgubljeno. Besmisleno je trčkarao, daleko od svoje pozicije, kampovao je u ofsajcu, nije imao ozbiljan dodir sa loptom.

“Skakutao je po terenu kao Bambi na ledu. Bilo je sramota gledati ga”. Ovako je Le Tisije opisao taj događaj sa meča protiv Lidsa.

Grem Sunes Foto: Profimedia

Iznervirani Sunes ga je izveo iz igre u 85. minutu, a Dia je bio veseo, sa osmeom je izašao sa terena.

Navijači, saigrači, treneri i novinari bili su šokirani igrom debitanta. Bilo je jasno da nije reč o profesionalnom fudbaleru. Ono što nisu znali je to da je samo par nedelja ranije igrao za amaterski klub "Blyth Spartanse" i samo nestao. Sledeći put su ga videli na TV prensu u dresu Sautemptona.

Dan nakon meča sa Lidsom, Dia je Među prvima stigao u klub, odradio je masažu pre nego što su saigrači stigli i nestao. U hotelu je rekao da se vraća malo kasnije, seo je u auto i pobegao. Iza sebe je ostavio pozamašan račun. Bilo je jasno da je Sunes prevaren i da je potpuni amater dobio ne samo ugovor, novac za potpis i mesečnu platu, nego i priliku da odigra u najjačoj ligi na svetu.

Ispostavilo se da je sve bila laž.

Sunesa je zvao lažni Vea, odnosno prijatelj Ali Die. Ovaj nikada nije igrao za PSŽ, a naročito ne za reprezentaciju Senegala. Jedva da je i igrao fudbal i to u nižim ligama Francuske i Nemačke. Pokušavao je da zaigra i u engleskoj konferenciji, ali nigde nije prošao probu. Onda se skovao genijalan plan i dobio priliku da zaigra u Premijer ligi. Zahvaljujući lakovernom Sunesu.

Ispostavilo se da su ovi momci prvo pokušali da “izrade” Harija Rednapa, koji je u to vreme bio menadžer Vest Hema, ali ih je iskusni trener prozreo.

U Sautemptonu su brzo shvatili da su ispali budale.

“Bio je to najbizarniji incident za 17 godina, koliko sam proveo u Sautemptonu”, rekao je Le Tisije kasnije.