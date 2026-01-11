Slušaj vest

Juventusova strategija u poslednjih nekoliko godina jeste stvaranje igrača za prvi tim i to kroz kupovinu velikih evropskih talenata, a neke od njih su doveli i u omladinsku školu sa Balkana.

Najnoviji koji bi mogao tim putem jeste - Vahid Gicić, mladi fudbaler TSC-a koji je na radaru Juventusa već neko vreme.

Radi se o napadaču rođenom 2009. godine, a italijanski "Tutomerkato" ističe i da je Gicić jedan od najperspektivnijih mladih fudbalera istočne Evrope, kao i da je Juventus spreman da ga dovede u svoje redove, te da bi u dogledno vreme mogao da uđe u konkurenciju za tim Lučana Spaletija.

1/8 Vidi galeriju Lučano Spaleti kandidat za klupu Juventusa Foto: Emmanuele Mastrodonato/IPA Sport / ipa-agency.net / imago sportfotodienst / Profimedia, Daniela Porcelli / SPP / imago sportfotodienst / Profimedia, IPA / Zuma Press / Profimedia

Ovaj mladić je rođen u Novom Pazaru, a u Juventusu očigledno misle da bi mogao da bude pravo otkrovenje za par godina i u prvom timu...

Inače, u Kadetskoj ligi Srbije je odigrao 16 mečeva i postigao je 12 golova.

Kurir sport / Sportske.net

