Maksimilijan Ibrahimović je novi napadač Ajaksa!

Sin Zlatana Ibrahimovića napustio je Milan i preselio se u Amsterdam, u redove Ajaksa, koji je bio i prvi veliki transfer njegovog oca.

Maksimilijan Ibrahomović rođen je 2006. godine, može da igra kao levo krilo ili polušpic, ponikao je u švedskom Hamarbiju, ali je od 2023. u akademiji Milana.

U Ajaksu se nadaju da bi Ibrahimović mogao da ponovi istoriju svog oca Zlatana, koji je dres "kopljanika" nosio od 2001. do 2004. godine. U Ajaks je stigao iz Malmea za čak 7.800.000 evra.

On je za prvi tim Ajaksa odigrao samo 19 utakmica, dao je šest golova i upisao tri asistencije, a to je bilo dovoljno da ga otkupi Juventus za 16.000.000 evra. Ostalo je istorija, a ostaje da vidimo da li će Maksimilijan Ibrahimović uspeti da je ponovi, makar upola...

