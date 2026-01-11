Slušaj vest

Poznati italijanski fudbaler Mario Baloteli konačno je pronašao novi klub pošto će u nastavku sezone igrati za ekipu Al-Itifaka, koja se takmiči u drugoj ligi Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), preneo je poznati novinar Đankula Di Marcio.

Baloteli je od letos bez kluba nakon što je završio kratku epizodu u Đenovi zbog sukoba sa tadašnjim trenerom Patrikom Vijerom, kojeg je označio kao glavnog krivca zašto je napustio "Marasi".

Prema sopstvenim rečima, postojala je mogućnost da ostane u Italiji, ali se ipak odlučio za drugu soluciju.

1/6 Vidi galeriju Mario Baloteli Foto: Lorenzo Cattani/IPA Sport / ipa- / imago sportfotodienst / Profimedia, Cemal Yurttas / AFP / Profimedia, ALI ATMACA / AFP / Profimedia

Igraće za tim koji trenutno zauzima poslednje mesto na tabeli u drugoj ligi UAE-a, što ide u prilog lucidnosti igrača, koja ga prati kroz čitavu karijeru.

"Lep projekat, tamo je vruće, a ovde je hladno, još uvek sam jači od drugih. Nekoliko poziva iz Italije je stiglo, pokušali smo da pregovaramo, ali mi to nije odgovaralo. Đenova? Da nisu uzeli Vijeru, još uvek bih bio tamo", bile su prve impresije Balotelija po sletanju na aerodrom u Dubaiju.

Kurir sport / Sportske.net

BONUS VIDEO: