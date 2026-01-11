BUM - JOVAN MILOŠEVIĆ POTPISAO DO 2029. GODINE! Klub se oglasio i objavio detalje!
Dileme više nema - Jovan Milošević neće nastaviti karijeru u Partizanu i naredna pozajmica biće mu u Verderu iz Bremena.
Ipak, pored nove pozajmice, Milošević je dobio još vesti - Štutgart je rešio da mu produži ugovor do 2029. godine!
Čelnici nemačkog kluba su se oglasili i objavili sve detalje.
- Produžili smo ugovor sa Jovanom jer smo veoma zadovoljni njegovim razvojem. Prošla godina koju je proveo u Beogradu je bila veoma obećavajuća i pokazala da je na pravom putu. Sledeći korak će napraviti u Bremenu, želimo mu svu sreću i nastavićemo da pažljivo pratimo njegove igre - rekao je sportski direktor Štutgarta, Fabijan Volgemut.
Što se tiče pozajmice u Verderu, klub iz Bremena će za tih šest meseci Štutgartu platiti 650.000 evra, a neće imati opciju otkupa.
