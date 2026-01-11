Slušaj vest

Dileme više nema - Jovan Milošević neće nastaviti karijeru u Partizanu i naredna pozajmica biće mu u Verderu iz Bremena.

Ipak, pored nove pozajmice, Milošević je dobio još vesti - Štutgart je rešio da mu produži ugovor do 2029. godine!

Jovan Milošević Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Čelnici nemačkog kluba su se oglasili i objavili sve detalje.

- Produžili smo ugovor sa Jovanom jer smo veoma zadovoljni njegovim razvojem. Prošla godina koju je proveo u Beogradu je bila veoma obećavajuća i pokazala da je na pravom putu. Sledeći korak će napraviti u Bremenu, želimo mu svu sreću i nastavićemo da pažljivo pratimo njegove igre - rekao je sportski direktor Štutgarta, Fabijan Volgemut.

Što se tiče pozajmice u Verderu, klub iz Bremena će za tih šest meseci Štutgartu platiti 650.000 evra, a neće imati opciju otkupa.

Ne propustiteFudbalPREDRAG MIJATOVIĆ IMA DELIKATAN ZADATAK: Od toga kako ga reši, zavisi i Partizanova trka za šampionsku titulu!
FK PARTIZAN-PRESS_35.JPG
FudbalBUM-BUM! Vraća se Jovan Milošević - počinje nova pozajmica!
Jovan Milošević
FudbalKRAJ SAGE! Jovan Milošević ima novi klub, Grobari u šoku!
Jovan Milošević
FudbalŠOK I TEŽAK UDARAC ZA PARTIZAN! Crno-beli definitivno ostali bez najboljeg igrača, a neće dobiti ni dinar!
PARTIZAN-ZVEZDA_70.JPG

 BONUS VIDEO:

Grobari vređaju igrače Crvene zvezde Izvor: Kurir sport