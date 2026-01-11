ŠTULIĆ DAO GOL U PORAZU LEĆEA OD PARME: Srbin odlično otvorio meč, ali...
Fudbaleri Parme pobedili su u gostima ekipu Lećea nakon preokreta rezultatom 2:1.
Već u prvom minutu, srpski napadač Nikola Štulić postigao je pogodak posle asistencije Bande, u 55. sekundi udarcem sa nekih 7,8 metara i rezultatom 1:0 otišlo se na odmor.
Ipak, u 57. minutu asistent kod gola Banda dobio je direktan crveni karton, pa su domaći ostali sa igračem manje.
Parma je u drugom poluvremenu uspela da nadoknadi zaostatak i preokrene i dođe do važna tri boda.
U 64. minutu Tijago Gabrijel je postigao autogol za 1:1, a onda je u 74. Pelegrino preokrenuo posle asistencije Bernabea.
U nadoknadi vremena domaći su dobili još jedan crveni karton pošto je direktno isključen i Gaspar.
Inače, Štulić je igrao do 65. minuta za poraženi tim, pri rezultatu 1:1.
Leće je sada 16. na tabeli sa 17 bodova, dok je Parma 14. sa 21.
U narednom kolu, Leće gostuje Interu, dok Parma gostuje Parmi.
Kurir sport / Sportske.net
