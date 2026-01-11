Slušaj vest

Fudbaleri Parme pobedili su u gostima ekipu Lećea nakon preokreta rezultatom 2:1.

Već u prvom minutu, srpski napadač Nikola Štulić postigao je pogodak posle asistencije Bande, u 55. sekundi udarcem sa nekih 7,8 metara i rezultatom 1:0 otišlo se na odmor.

Ipak, u 57. minutu asistent kod gola Banda dobio je direktan crveni karton, pa su domaći ostali sa igračem manje.

Parma je u drugom poluvremenu uspela da nadoknadi zaostatak i preokrene i dođe do važna tri boda.

U 64. minutu Tijago Gabrijel je postigao autogol za 1:1, a onda je u 74. Pelegrino preokrenuo posle asistencije Bernabea.

U nadoknadi vremena domaći su dobili još jedan crveni karton pošto je direktno isključen i Gaspar.

Inače, Štulić je igrao do 65. minuta za poraženi tim, pri rezultatu 1:1.

Nikola Štulić, Leće Foto: Emmanuele Mastrodonato/IPA Sport/ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia

Leće je sada 16. na tabeli sa 17 bodova, dok je Parma 14. sa 21.

U narednom kolu, Leće gostuje Interu, dok Parma gostuje Parmi.

Kurir sport / Sportske.net

Ne propustiteFudbal"NEĆEMO DA SPUŠTAMO TENZIJE" Srbin zablistao u Seriji A, pa otvorio dušu: "Nismo smeli da izgubimo!"
Nikola Štulić Leće
FudbalDETE PARTIZANA KONAČNO ZABLISTALO U SERIJI A: Srbin dao gol za pobedu svog tima, pogodio prvi put posle skoro 900 minuta!
Nikola Štulić Leće
FudbalPARE NEOČEKIVANO STIŽU U HUMSKU: Partizan dobio novac od transfera bivšeg igrača
partizancukaricki-17.jpg
FudbalBLISTAO U BELGIJI, PA DOBIO POZIV SELEKTORA! Nikola Štulić: Mitrović je moj idol, od malih nogu sam učio od njega!
Stulic.jpg

 BONUS VIDEO:

Veljko Paunović na Marakani Izvor: Kurir sport