Slušaj vest

Stefan Bajčetić i dalje ne uspeva da se nametne Arneu Slotu, a ove zime je dobio novu ponudu koju je odbio. Navodno, Đirona je želela Bajčetića na pozajmici do kraja sezone, ali je mladi vezista odbio da se preseli u Kataloniju.

On se letos vratio u Liverpul, po isteku pozajmice u Las Palmasu, te pošto je doživeo tešku povredu zbog koje je morao na operaciju i višemesečnu pozajmicu.

Očekivalo se da bi mogao da se vrati na teren tokom drugog dela sezone i Đirona je to želela da iskoristi, no, Bajčetić je fokusiran na svoj oporavak i ne razmišlja o odlasku iz Liverpula niti o nastavku karijere dok se potpuno ne oporavi.

1/9 Vidi galeriju Stefan Bajčetić Foto: Andrew Yates / Zuma Press / Profimedia, Cody Froggatt / imago sportfotodienst / Profimedia, Severin Aichbauer / AFP / Profimedia

Bajčetić je za Liverpul poslednji put nastupao pre 620 dana, te je veliko pitanje šta će biti sa njim tokom 2026. godine.

Bajčetić je za Redse debitovao još kod Jirgena Klopa tokom sezone 2022/23, odigrao je ukupno 22 meča uz jedan gol.

Nakon toga je išao na pozajmice u RB Salcburg i Las Palmas.

Kurir sport / Sportske.net

BONUS VIDEO: