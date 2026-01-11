Slušaj vest

Fudbaleri Čukaričkog nalaze se na pripremama u Antaliji i u Turskoj će pokušati da se što bolje spreme za nastavak sezone u Super ligi Srbije.

Na pripremama tima sa Banovog brda nalaze se i tri veoma talentovana fudbalera. Mateo Maravić, Nemanja Mirković i Veljko Žurić po prvi put su na pripremama sa seniorskim timom i mi smo iskoristili priliku da razgovaramo sa njima, te da vam damo priliku da ih malo bolje upoznate.

Krenimo redom...

Mateo Maravić

Mateo Maravić uskoro će napuniti 18 godina, igra na poziciji napadača, veoma je talentovan, na 17 mečeva za omladinski tim Čukaričkog ove sezone dao je 11 golova, a nosi i slavno prezime. Mateov deda bio je legendarni fudbaler Crvene zvezde i reprezentacije Jugoslavije, Dušan Maravić.

Kako ti izgledaju prve pripreme sa seniorskim timom?

- Fenomenalno je, osećaj je odličan i velika je čast i privilegija biti ovde sa njima. U odnosu na omladinski fudbal sve je dosta brže, jače i eksplozivnije i trebaće nam malo vremena da se uklopimo.

Šta očekuješ od nastavka sezone?

- Što se tiče prvog tima, zaslužuju bolju poziciju i trebalo bi da budu još bolje pozicionirani na tabeli. Ekipa je odlična i siguran sam da će rezultati doći. U omladincima moramo da nastavimo sa kontinuitetom dobrih utakmica kao sa kraja prvog dela sezone. Lično se nadam da ću dobiti neku priliku u prvom timu i da ću je iskoristiti na najbolji mogući način.

Da li imaš pritisak prezimena?

- Malo, ali ništa strašno. Deda je uvek bio taj koji je najviše obraćao pažnju na moju karijeru, učio me je nekim stvarima i dok sam bio mali. Ostaje na meni da nastavim ono što je on započeo i napravio. Moraću to da uradim!

Koji ti je krajnji cilj u karijeri i san koji imaš što se fudbala tiče?

- Prvi korak je prvi tim Čukaričkog, a kasnije šta će biti, to niko ne zna!

Nemanja Mirković

Nemanja Mirković će krajem januara takođe napuniti 18 godina, igra na poziciji defanzivnog veznog i na 17 mečeva za omladinski tim Čukaričkog dao je četiri gola.

Kako ti izgledaju prve pripreme sa seniorskim timom?

- Sve je mnogo brže i jače, trebaće nam malo vremena da se naviknemo, ali ne sumnjam ja u nas.

Šta očekuješ od nastavka sezone?

- Prvi tim zaslužuje bolju poziciju, siguran sam da će biti kako treba i da će izboriti Evropu. Za omladince se nadam da ćemo nastaviti sa pobedama i da ćemo dogurati što dalje. Što se mene lično tiče, nadam se nekoj prilici u prvom timu. Pokušaću da se dokažem i da ostanem.

Koji ti je krajnji cilj u karijeri i san koji imaš što se fudbala tiče?

- Moj san je, kao i većini, neka od najvećih evropskih liga. Ali neka prvi korak ka tome bude prvi tim Čukaričkog.

Veljko Žurić

Veljko Žurić 18 godina napuniće u maju, a u Čukarički je stigao iz Crvene zvezde sa kojom je bio i kadetski šampion. U prvom delu sezone odigrao je 17 mečeva za omladince i postigao je jedan gol, a stigao je i da debituje za seniorski tim Čukaričkog u meču protiv Spartaka.

Kako ti izgledaju prve pripreme sa seniorskim timom?

- Velika je čast i podstrek da radimo još jače. Ovo je dokaz da se neki trud isplatio. Osetljiva je razllika između omladinaca i prvog tima. Brže se i jače igra, ali nije ništa nedostižno za nas.

Šta očekuješ od nastavka sezone?

- Imamo odličnu ekipu i mislim da rezultati mogu biti bolji nego što su bili. Što se tiče omladinaca, želim da nastavimo kao pred kraj sezone kada smo uhvatili ritam. Želimo da nastavimo tako do kraja sezone. Na ličnom nivou se nadam pruženoj šansi, nebitno koliko, samo da se dobije neka prilika.

Kako je izgledao debi za prvi tim protiv Spartaka iz Subotice?

- Predivno iskustvo. Zahvalio bih se šefu stručnog štaba i upravi kluba na ukazanom poverenju. Lep momenat da se završi uspešna polusezona i nadam se da ću dobiti još minuta u prvom timu.

U Čukarički si došao iz Crvene zvezde, možeš li uporediti ova dva kluba?

- Uslovi su odlični, a više mi se sviđa ovaj period u Čukaričkom jer je veći fokus na omladinsku školu. Klub živi od mladih igrača, posvećuje im se više pažnje i mislim da je za razvoj igrača najbolja sredina Čukarički.

Koji ti je krajnji cilj u karijeri i san koji imaš što se fudbala tiče?

- Imam san, ali prvi korak ka tome je da počnem da igram u startnoj postavi za prvi tim Čukaričkog. Za dalje ćemo da vidimo.

