SRPSKI GOLMAN BLISTA U RIMU: Žao mi je što Svilar ne brani za reprezentaciju...
Svilar je bio jedan od najzaslužnijih za trijumf pošto je je pri rezultatu 0:0 odbranio zicer Koneu, što se ispostavilo kao ključna intervencija ka kasnijem trijumfu Vučice.
Posle meča, trener Rome Đan Pjero Gasperini je sipao hvalospeve na račun Svilara.
"Definitivno je jedan od najboljih u Evropi. Doneo nam je mnogo bodova prošle godine i još nekoliko ove. Poredim ga sa špicem koji postiže po 25 golova. Možda bismo svejedno pobedili danas, ali je on svakako vrhunski golman. Žao mi je što ne brani za reprezentaciju, to je šteta. Nadam se da će se njegov problem rešiti, ali ne znam da li je to moguće. Kako bilo, on je golman velike vrednosti", rekao je Gasperini na konferenciji.
Podsetimo, Veljko Paunović pokušao je da ubedi Svilara da se vrati u reprezentaciju Srbije, ali je on po rečima selektora srpske reprezentacije poziv odbio.