"Definitivno je jedan od najboljih u Evropi. Doneo nam je mnogo bodova prošle godine i još nekoliko ove. Poredim ga sa špicem koji postiže po 25 golova. Možda bismo svejedno pobedili danas, ali je on svakako vrhunski golman. Žao mi je što ne brani za reprezentaciju, to je šteta. Nadam se da će se njegov problem rešiti, ali ne znam da li je to moguće. Kako bilo, on je golman velike vrednosti", rekao je Gasperini na konferenciji.