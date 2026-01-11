Fudbaleri Rajo Valjekana pobedili su na svom terenu Majorku 2:1, u utakmici 19. kola španskog prvenstva.
Fudbal
RAJO VALJEKANO PREKINUO CRNI NIZ: Majorki se smeši Segunda
Slušaj vest
Rajo Valjekano je poveo golom Horhea de Frutosa u četvrtom minutu, a izjednačio je Vedat Murići u 30. minutu.
Pobedu domaćoj ekipi obezbedio je Isi Palason u 42. minutu iz jedanaesterca.
Rajo Valjekano je utakmicu završio sa desetoricom, pošto je u 80. minutu Oskar Valentin dobio crveni karton.
Rajo Valjekano je prekinuo niz od osam utakmica bez pobede u prvenstvu i ima 22 boda na 10. mestu na tabeli.
Majorka je pretrpela drugi uzastopni poraz, ukupno deveti u ligi i zauzima 17. mesto na tabeli sa 18 bodova, bodom više od Valensije koja je prva u zoni ispadanja.
Kasnije igraju još Levante - Espanjol.
(Beta)
Reaguj
Komentariši