Rajo Valjekano je poveo golom Horhea de Frutosa u četvrtom minutu, a izjednačio je Vedat Murići u 30. minutu.

Pobedu domaćoj ekipi obezbedio je Isi Palason u 42. minutu iz jedanaesterca.

Rajo Valjekano je utakmicu završio sa desetoricom, pošto je u 80. minutu Oskar Valentin dobio crveni karton.

Rajo Valjekano je prekinuo niz od osam utakmica bez pobede u prvenstvu i ima 22 boda na 10. mestu na tabeli.

Majorka je pretrpela drugi uzastopni poraz, ukupno deveti u ligi i zauzima 17. mesto na tabeli sa 18 bodova, bodom više od Valensije koja je prva u zoni ispadanja.

Kasnije igraju još Levante - Espanjol.

(Beta)

