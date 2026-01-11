Strahinja Pavlović doživeo tešku povredu.
STRAHINJA PAVLOVIĆ ZADOBIO TEŽAK UDARAC U GLAVU: Srpski fudbaler hitno napustio meč sa Fiorentinom
Srpski fudbaler Strahinja Pavlović zamenjen je prinudno u meču sa Fiorentinom pošto je dobio udarac u glavu zbog kojeg je hitno morao da napusti teren.
Srpski defanzivac je zadobio težak udarac u glavu u vazdušnom duelu sa Komucom u drugom poluvremenu. Posle nekoliko minuta procene, jedina opcija je bila da se izvrši izmena.
U 74. minutu, Alegri je umesto njega uveo Nkunkua. Pavlovićevo stanje biće procenjeno u narednim satima, a Milan čeka zvaničnu potvrdu.
