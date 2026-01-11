Slušaj vest

Srpski fudbaler Strahinja Pavlović zamenjen je prinudno u meču sa Fiorentinom pošto je dobio udarac u glavu zbog kojeg je hitno morao da napusti teren. 

Srpski defanzivac je zadobio težak udarac u glavu u vazdušnom duelu sa Komucom u drugom poluvremenu. Posle nekoliko minuta procene, jedina opcija je bila da se izvrši izmena.

U 74. minutu, Alegri je umesto njega uveo Nkunkua. Pavlovićevo stanje biće procenjeno u narednim satima, a Milan čeka zvaničnu potvrdu.

Strahinja Pavlović šmeker na terenu i van njega Izvor: Kurir sport