Portsmut je poveo već u trećem minutu golom Kolbija Bišiopa, a izjednačio je njegov saigrač Andre Dozel, koji je pet minuta kasnije postigao autogol.

Foto galerija iz Londona

Posle toga tri gola postigao je Gabrijel Martineli, u 25, 51. i 72. minutu.

Arsenal je nastavio niz od 23 utakmice bez poraza u utakmicama protiv Portsmuta koji je počeo 1958. godine.

Ranije danas Lids se plasirao u četvrto kolo, pošto je na gostujućem terenu pobedio Derbi kaunti 2:1, a danas se igra još šest utakmica.

Žreb za četvrto kolo obaviće se u ponedeljak.

