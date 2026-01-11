Slušaj vest

Fjorentina je povela u 66. minutu golom Pjetra Komuca, a izjednačio je Kristofer Nkunku u 90. minutu.

Milan je drugu uzastopnu utakmicu odigrao nerešeno, ima ukupno sedam remija u prvenstvu i drugi je na tabeli sa 40 bodova. Roso-neri imaju dva boda manje i utakmicu više od prvoplasiranog gradskog rivala Intera.

Fjorentina je posle osmog remija u zoni ispadanja na 18. mestu sa 14 bodova.

Ranije danas Parma je na gostujućem terenu pobedila Leče 2:1.

Kasnije igraju Verona - Lacio i Inter - Napoli.

