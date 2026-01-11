Fudbaleri Milana odigrali su na gostujućem terenu nerešeno 1:1 protiv Fjorentine, u utakmici 20. kola Serije A.
SERIJA A
ROSONERI SVE DALJE OD TITULE: Milan osvojio bod protiv Fjorentine golom u 90. minutu
Slušaj vest
Fjorentina je povela u 66. minutu golom Pjetra Komuca, a izjednačio je Kristofer Nkunku u 90. minutu.
Serija A 2025/26 Foto: Fabio Fagiolini / Zuma Press / Profimedia, LaPresse / ddp USA / Profimedia, Marco Alpozzi / Zuma Press / Profimedia
Vidi galeriju
Milan je drugu uzastopnu utakmicu odigrao nerešeno, ima ukupno sedam remija u prvenstvu i drugi je na tabeli sa 40 bodova. Roso-neri imaju dva boda manje i utakmicu više od prvoplasiranog gradskog rivala Intera.
Fjorentina je posle osmog remija u zoni ispadanja na 18. mestu sa 14 bodova.
Ranije danas Parma je na gostujućem terenu pobedila Leče 2:1.
Kasnije igraju Verona - Lacio i Inter - Napoli.
Reaguj
Komentariši