Prvi gol postigao je Duarte u 18. minutu meča, da bi tim sa Marakane do ubedljive prednosti pred odlazak na odmor odveo Lučić u 32. i 44. minutu.

Prednost Zvezde je smanjio Kočić u 63. minutu.

Svoje impresije posle utakmice izneo je trener Crvene zvezde Dejan Stanković.

Uprkos trijumfu, strategu crveno-belih ostaje gorak ukus u ustima zbog povrede mladog fudbalera Stefana Gudelja.

"Zadovoljan sam. Ponovo su me poremetile povrede i to što se desilo sa Gudeljom. Rekao sam da ne volim prijateljske utakmice zbog toga, ali moramo da ih igramo. Nažalost moramo da ih igramo, da bismo dostigli formu. Žao mi je zbog Gudelja, nadam se da nije toliko strašno, kao što je izgledalo", rekao je Stanković.

"Što se tiče same utakmice, odnos od samog početka je bio sjajan, da li je neko mlad igrač ili stariji, ja to danas nisam primetio, jer su svi delovali kompaktno, jako organizovano. To što smo spremili, to su i pretočili na teren. Neko je odskočio, kao Lučić, o Kataiju ne moram da trošim reči, zato što je on Magiko i ostaje Magiko. Vidi sve, igra lepo. Lučić se dobro pozicionirao i kretao. Izašao je iz jednog perioda od dva, tri meseca oporavka. Ako nastavi ovako, sigurno će biti jedna ozbiljna opcija i mogućnost koju ću koristiti. Sa mladima sam prezadovoljan. Ponovo smo uspeli da damo minute i Rodrigau, Ovusuu i Enemu i našim mladim momcima. Tako da, sve kada se uzme u obzir uslovi, vetar i kiša, na kraju mogu da budem prezadovoljan", dodao je Stanković.

Osvrnuo se i na dalji rad na treninzima, kao i na generalnu probu protiv Salcburga 15. januara.

"Sutra će ritam biti malo slabiji, izlazimo iz dve utakmice. Svi su igrali, tako da će sutra biti oporavak. Ali 13. i 14. januara radimo i spremamo generalnu probu. Jedan ozbiljan protivnik, tako da neke greške koje smo pravili, koje ovde sada ne bole, protiv ozbiljnih ekipa mogu mnogo da nas koštaju", zaključio je Stanković