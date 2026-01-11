Fudbaleri Levantea i Espanjola odigrali su u Valensiji nerešeno 1:1, u meču 19. kola španske Primere.
BEZ POBEDNIKA U VALENSIJI: Remi Levantea i Espanjola u Primeri
Gosti iz Barselone poveli su golom Karlosa Romera u 53. minutu, da bi bod Levanteu doneo Iker Losada dva minuta kasnije.
Za Espanjol je ceo meč branio srpski golman Marko Dmitrović.
Espanjol zauzima peto mesto na tabeli Primere sa 34 boda, dok je Levante na pretposlednjem, 19. mestu, sa 14 bodova.
U sledećem kolu Espanjol dočekuje Đironu, a Levante gostuje Real Madridu.

