Dok zima steže Srbiju i temperature su u minusu, Ana Rajković odlučila je da pobegne pravo u raj.
Fudbal
ZBOG ANE SE TOPI MINUS: Dok je Srbija okovana ledom, Rajkovićeva supruga na Maldivima pokazuje savršeno izvajano telo na vrelom pesku! (FOTO)
Supruga srpskog reprezentativca Predraga Rajkovića sa decom uživa na Maldivima, a njene objave na Instagramu doslovno su „zapalile“ mreže.
Ana, koju mnogi s razlogom smatraju jednom od najlepših žena fudbalera, pozirala je u kupaćem kostimu i još jednom pokazala savršeno izvajanu figuru, bez trunke viška.
Ana Rajković Foto: PrintscreenInstagram
Vitka linija, zategnut stomak i samopouzdani stav učinili su da pratioci ostanu bez daha, dok su se komplimenti nizali jedan za drugim.
I dok su kod nas na repertoaru kaputi, čizme i sneg, Rajkovićeva uživa u suncu, pesku i tirkiznom moru, pokazujući da majčinstvo i porodični život nimalo ne utiču na njen izgled - naprotiv.
