Supruga srpskog reprezentativca Predraga Rajkovića sa decom uživa na Maldivima, a njene objave na Instagramu doslovno su „zapalile“ mreže.

Ana, koju mnogi s razlogom smatraju jednom od najlepših žena fudbalera, pozirala je u kupaćem kostimu i još jednom pokazala savršeno izvajanu figuru, bez trunke viška.

Ana Rajković Foto: PrintscreenInstagram

Vitka linija, zategnut stomak i samopouzdani stav učinili su da pratioci ostanu bez daha, dok su se komplimenti nizali jedan za drugim.

I dok su kod nas na repertoaru kaputi, čizme i sneg, Rajkovićeva uživa u suncu, pesku i tirkiznom moru, pokazujući da majčinstvo i porodični život nimalo ne utiču na njen izgled - naprotiv.

ana1111.jpg
zzzz.JPG
767676.jpg
Ana Rajković

