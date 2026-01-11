Borusija Menhengladbah je prekinula niz od dva poraza, a posle pete pobede u ligi zauzima 10. mesto na tabeli sa 19 bodova
BUNDESLIGA
POKER KOLTOVA NA SVOM TERENU: Borusija Menhengladbah ubedljiva protiv Augsburga
Slušaj vest
Fudbaleri Borusije iz Menhengladbaha pobedili su danas na svom terenu Augsburg 4:0, u utakmici 16. kola Bundeslige.
Bundesliga 2025/26 Foto: FEDERICO GAMBARINI / AFP / Profimedia, Harry Langer / AFP / Profimedia
Vidi galeriju
Domaći su poveli golom Džoa Skalija u osmom minutu, a prednost je udvostručio Kevin Diks u 20. minutu iz jedanaesterca.
Konačan rezultat postavio je dvostruki strelac Haris Tabaković, koji je postigao golove u 36. i 61. minutu.
Borusija Menhengladbah je prekinula niz od dva poraza, a posle pete pobede u ligi zauzima 10. mesto na tabeli sa 19 bodova.
Augsburg je u poslednje tri utakmice bez pobede, pretrpeo je 10. poraz i ima 14 bodova na 15. mestu na tabeli.
Kasnije igraju Bajern Minhen - Volfsburg.
Reaguj
Komentariši