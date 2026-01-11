NAJOPASNIJA POSLE RAZVODA: Viktorija Varga dokazala zašto su je zvali najlepšom ženom fudbalera! (FOTO)
Mađarska lepotica, koja je dugo važila za Peleovu najveću podršku i zaštitni znak njegovog glamuroznog života, sada je ponovo u centru pažnje. Nakon kraha braka, Viktorija je okrenula novu stranicu, ali jedno je sigurno - izgleda bolje nego ikada.
Na Instagramu redovno objavljuje provokativne fotografije koje ostavljaju bez daha: zategnuta figura, besprekorna linija i samopouzdanje žene koja zna koliko vredi. Komentari se samo nižu, a mnogi tvrde da je upravo razvod bio trenutak njenog potpunog cvetanja.
Iako je njihov odnos delovao savršeno spolja, ljubav Viktorije i Pelea nije izdržala pritiske, razdvojen život i različite prioritete. Ipak, umesto tuge, Viktorija je izabrala snagu, glamur i slobodu.
Pele je možda izgubio suprugu, ali fudbalski svet i dalje ima ženu o kojoj svi pričaju.