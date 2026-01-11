Fudbaleri Lacija pobedili su na gostovanju Veronu sa 1:0, u utakmici 20. kola italijanske Serije A.
Fudbal
LACIO SE RADOVAO U VERONI: Viktor Nelson autogolom presudio domaćinu
Slušaj vest
Rimski tim je do pobede došao u 79. minutu autogolom Viktora Nelsona.
Srpski fudbaler Petar Ratkov igrao je za Lacio od 55. minuta.
Lacio je prekinuo seriju od četiri utakmice bez pobede u Seriji A i sada na osmom mestu ima 28 bodova. Verona se nalazi na pretposlednjem, 19. mestu, sa 13 bodova.
U sledećem kolu Lacio dočekuje Komo, a Verona na svom terenu igra protiv Bolonje.
(Beta)
Reaguj
Komentariši