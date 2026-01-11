Slušaj vest

Rimski tim je do pobede došao u 79. minutu autogolom Viktora Nelsona.

Srpski fudbaler Petar Ratkov igrao je za Lacio od 55. minuta.

Lacio je prekinuo seriju od četiri utakmice bez pobede u Seriji A i sada na osmom mestu ima 28 bodova. Verona se nalazi na pretposlednjem, 19. mestu, sa 13 bodova.

U sledećem kolu Lacio dočekuje Komo, a Verona na svom terenu igra protiv Bolonje.

(Beta)

