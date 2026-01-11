Slušaj vest

Fudbaleri Bajerna pobedili su večeras u Minhenu ekipu Volfsburga sa 8:1, u utakmici 16. kola Bundeslige.

Bundesliga 2025/26 Foto: FEDERICO GAMBARINI / AFP / Profimedia, Harry Langer / AFP / Profimedia

Aktuelni prvak Nemačke poveo je autogolom Kilijana Fišera u petom minutu, da bi Volfsburg izjednačio u 13. minutu golom Dženana Pejčinovića.

Bajern je u 30. minutu u novo vođstvo doveo Luis Dijas, a zatim je u drugom poluvremenu domaći tim postigao još pet golova.

Prvo se u strelce u 50. minutu upisao Majkl Olise, tri minuta kasnije autogol je postigao fudbaler Volfsburga Moric Enc, dok su u 68. i 69. minutu golove postigli Rafael Gerero i Hari Kejn.

Olise je svojim drugim golom u 76. minutu povećao rezultat, a konačnih 8:1 postavio je Leon Gorecka u 88. minutu.

Bajern na prvom mestu Bundeslige ima 44 boda, 11 bodova više od drugoplasirane Borusije Dortmund, a Volfsburg na 14. mestu ima 15 bodova.

U narednom kolu Bajern gostuje Kelnu, dok Volfsburg dočekuje Sankt Pauli.

