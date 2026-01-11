Slušaj vest

 Fudvaleri Barselone savladali su Real Madrid u finalu Superkupa Španije rezultatom 3:2  i tako odbranili trofej osvojen prošle godine.

Foto galerija iz Džede Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Gledali smo spektakularan "el klasiko" u Saudijskoj Arabiji.

Barselona je povela golom Rafinje u 36. minutu

A onda potpuno ludilo u finišu prvog poluvremena

 Izjednačenje Realu doneo je Vinisijus Žunior u drugom  nadoknadi prvog poluvremena.

Barselona je samo dva minuta kasnije izjednačila golom Levandovskog.

Ali to nije bilo sve u šestom minutu nadoknade prvog poluvremena Real ponovo dolazi do izjednačenja preko Garsije.

 U nastavku inicijativa Barselone i novo vođstvo.

Rafinja je svojim drugim pogotkom na meču doneo novu prednost Kataloncima i ispostavilo se veliku pobedu.

Real je u dubokoj nadoknadi propustio dve odlićne prilike, ali promene rezultata nije bilo.

