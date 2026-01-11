SPEKTAKULARNI EL KLASIKO PRIPAO BARSELONI: Katalonci srušili Real i osvojili Superkup Španije!
Fudvaleri Barselone savladali su Real Madrid u finalu Superkupa Španije rezultatom 3:2 i tako odbranili trofej osvojen prošle godine.
Gledali smo spektakularan "el klasiko" u Saudijskoj Arabiji.
Barselona je povela golom Rafinje u 36. minutu
A onda potpuno ludilo u finišu prvog poluvremena
Izjednačenje Realu doneo je Vinisijus Žunior u drugom nadoknadi prvog poluvremena.
Barselona je samo dva minuta kasnije izjednačila golom Levandovskog.
Ali to nije bilo sve u šestom minutu nadoknade prvog poluvremena Real ponovo dolazi do izjednačenja preko Garsije.
U nastavku inicijativa Barselone i novo vođstvo.
Rafinja je svojim drugim pogotkom na meču doneo novu prednost Kataloncima i ispostavilo se veliku pobedu.
Real je u dubokoj nadoknadi propustio dve odlićne prilike, ali promene rezultata nije bilo.