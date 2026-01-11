Slušaj vest

Trostruki strelac u ekipi drugoligaša Noriča bio je Džovon Makama, koji je golove postigao u 24, 48. i 55. minutu.

Golove za Norič postigli su još Matej Jurasek u 15. i Toni Springet u drugom minutu nadoknade vremena.

Jedini gol za Volsol postigao je Kortni Klark u 67. minutu.

U četvrtom kolu FA kupa je i trećeligaš Mensfild, koji je na Bramal Lejnu pobedio drugoligaša Šefild junajted 4:3.

Mensfild je poveo golom Luisa Rida u 13. minutu, a izjednačio je Gustavo Hamer u 20.

Novo vođstvo gostujućem timu doneo je Rid svojim drugim golom na utakmici u 44. minutu, prednost je udvostručio Lukas Akins u 55. minutu, a četvrti gol postigao je Ris Outs u 57. minutu.

Domaći su smanjili golom Patrika Bemforda u 61. minutu, a konačan rezultat postavio je igrač Mensfilda Nejtan Morija-Velš, koji je postigao autogol u 65. minutu.

Fudbaleri Vest Hema plasirali su se u četvrto kolo pošto su na svom terenu posle produžetaka pobedili drugoligaša Kvins Park Rendžers 2:1.

Vest Hem je poveo golom Krisensija Samervila u 10. minutu nadoknade prvog poluvremena, a izjednačio je Rišar Kone u 65. minutu i izborio produžetke.

Pobedonosni gol za Vest Hem postigao je Tati Kasteljanos u 98. minutu.

U duelu drugoligaša Hal je prošao u četvrto kolo pošto je na svom terenu posle jedanaesteraca pobedio Blekburn 4:3, nakon što je posle regularnog dela i produžetaka bilo 0:0.

U još jednoj utakmici drugoligaša i posle jedanaesteraca Vest Bromvič Albion pobedio je na gostujućem terenu Svonsi 6:5. Posle regularnog dela utakmice bilo je 1:1, a posle produžetaka 2:2.

Ranije danas Lids se plasirao u četvrto kolo, pošto je na gostujućem terenu pobedio Derbi kaunti 2:1, a Arsenal pobedom na gostovanju protiv Portsmuta 4:1.

