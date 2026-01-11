Slušaj vest

Fudbaleri Brajtona plasirali su se večeras u četvrtu rundu FA kupa, pošto su na gostovanju pobedili Mančester junajted sa 2:1.

Gosti su poveli u 12. minutu preko Brajana Grude, dok je rezultat u 64. minutu povećao Dani Velbek.

Junajted je smanjio u 85. minutu pogotkom slovenačkog napadača Benjamina Šeška, a četiri minuta kasnije ostali su sa igračem manje, pošto je drugi žuti karton pokazan Šeju Lejsiju.

Ranije danas plasman u četvrto kolo FA kupa osigurale su ekipe Lidsa, Arsenala, Hala, Noriča, Mensfilda, Vest Bromviča i Vest Hema.

Ne propustiteFudbalMANČESTER JUNAJTED NE MOŽE BEZ ŠKOTA: Fergusonov miljenik do kraja sezone vodi "crvene đavole"!
profimedia0031760312.jpg
FudbalOTKRIVENO KO MENJA AMORIMA NA KLUPI JUNAJTEDA! Legenda kluba će voditi Crvene đavole na sledećoj utakmici!
profimedia-0994316966.jpg
FudbalZAVRŠENA JE AGONIJA! MANČESTER JUNAJTED DAO OTKAZ AMORIMU! Crveni đavoli ostali bez trenera!
FudbalDA LI JE AMORIM NAJAVIO KRAJ? Trener Mančestera besan napustio konferenciju
profimedia-0994316966.jpg

Poništen gol za pobedu na Srbija Holandija Izvor: RTS/screenshot