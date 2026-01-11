Ranije danas plasman u četvrto kolo FA kupa osigurale su ekipe Lidsa, Arsenala, Hala, Noriča, Mensfilda, Vest Bromviča i Vest Hema.
CRVENI ĐAVOLI PRETRPELI NOVI ŠOK: Brajton na gostovanju pobedio Junajted za plasman u četvrtu rundu FA kupa
Fudbaleri Brajtona plasirali su se večeras u četvrtu rundu FA kupa, pošto su na gostovanju pobedili Mančester junajted sa 2:1.
Gosti su poveli u 12. minutu preko Brajana Grude, dok je rezultat u 64. minutu povećao Dani Velbek.
Junajted je smanjio u 85. minutu pogotkom slovenačkog napadača Benjamina Šeška, a četiri minuta kasnije ostali su sa igračem manje, pošto je drugi žuti karton pokazan Šeju Lejsiju.
