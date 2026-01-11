Slušaj vest

Fudbaleri Intera i Napolija odigrali su večeras u Milanu nerešeno 2:2, u utakmici 20. kola italijanske Serije A.

Tim iz Milana je poveo u devetom minutu, kada se u strelce upisao Federiko Dimarko.

Škotski fudbaler Skot Mektominej doneo je izjednačenje Napoliju u 26. minutu, da bi Inter do nove prednosti stigao u 73. minutu, kada je sa "bele tačke" bio precizan Hakan Čalhanoglu.

Mektominej je svojim drugim golom u 81. minutu doneo bod aktuelnom prvaku Italije.

Za Napoli je ceo meč branio srpski golman Vanja Milinković-Savić.

Inter je prekinuo seriju od šest uzastopnih pobeda u Seriji A, ali ostaje na prvom mestu sa 43 boda. Drugoplasirani Milan ima tri boda zaostatka, dok je Napoli treći sa 39 bodova.

U narednom kolu Inter dočekuje Leče, a Napoli na svom terenu igra protiv Parme.

